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Интервью

Рабинович: в Украине достаточно собственного газа для уменьшения тарифов в 4 раза

НовостиПолитика    07.07.2018 - 14:17
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По словам Рабиновича, в Украине добывается 19,4 млрд кубометров газа в год

В Украине добывается 19,4 млрд кубометров газа в год, чего достаточно для уменьшения тарифов для населения в четыре раза. Такое мнение высказал народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

"Я знаю, что мы добываем 19,4 млрд кубов газа. Этих объемов абсолютно достаточно для того, чтобы население получало газ по ценам в четыре раза меньше, чем сегодня. То есть 400-процентное понижение тарифов – это то, что должно быть", – подчеркнул политик.

Он также иронично посочувствовал олигархам и отметил, что в программе партии "За життя" прописано возвращение контроля государства над всеми недрами страны.

"Да, при этом олигархи не получат своих сверхприбылей – это печально, я за них плачу, но мы это сделаем по-любому. В программе нашей партии – национализация всего, что находится в недрах Украины. Это выполнение конституционных норм, согласно которым недра принадлежат народу", – заявил народный депутат.

Парламентарий ожидает, что вследствие таких действий он и его политсила подвергнутся "нападкам" со стороны тех, кто сегодня "наживается" на украинских недрах.

"Будут ли меня после этого "мочить" все каналы олигархов? Да пусть "мочат"! Пусть стараются – народ разберется", – констатировал лидер партии "За життя".

Как известно, Рабинович настаивает на том, что помимо недр в государственной собственности должны находиться ключевые стратегические предприятия страны. Эти опорные для экономики производства необходимо возрождать после десятков лет упадка вследствие неэффективного менеджмента и "дикой приватизации", заявлял ранее он. 

"Нам нужно вернуть крупнейшие и стратегически важные предприятия государству, а не проводить приватизацию, как хотят чиновники. Нужно возрождать науку, крупное производство, вернуть облгазы, облэнерго, космические предприятия. Попытка провести приватизацию – это тотальное уничтожение государственной машины как таковой. Если предприятие убыточное и работает плохо, то нужно менять менеджмент, ставить новых управленцев – профессионалов, а не кумовьев. Нужно обеспечить эффективную деятельность государственного предприятия, а не продавать его за копейки во время экономического упадка и военных действий", – считает парламентарий.

Рабинович: нам надо пресечь произвол чиновников у власти, которые "сидят на потоках"
Теги публикации: Рабинович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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