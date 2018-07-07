Рабінович: в Україні достатньо власного газу для зменшення тарифів в 4 рази

За словами Рабіновича, в Україні видобувається 19,4 млрд кубометрів газу в рік

В Україні видобувається 19,4 млрд кубометрів газу в рік, чого достатньо для зменшення тарифів для населення в чотири рази. Таку думку висловив народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.

"Я знаю, що ми видобуваємо 19,4 млрд кубів газу. Цих обсягів достатньо для того, щоб населення отримувало газ за цінами в чотири рази менше, ніж сьогодні. Тобто 400-відсоткове зниження тарифів – це те, що повинно бути", – підкреслив політик.

Він також іронічно поспівчував олігархам і зазначив, що в програмі партії "За життя" прописано повернення контролю держави над всіма надрами країни.

"Так, при цьому олігархи не отримають своїх надприбутків – це сумно, я за них плачу, але ми це зробимо по-любому. В програмі нашої партії – націоналізація всього, що знаходиться в надрах України. Це виконання конституційних норм, згідно з якими надра належать народу", – заявив народний депутат.

Парламентарій очікує, що внаслідок таких дій він і його політсила зазнають "утисків" з боку тих, хто "наживається" на українських надрах.

"Чи будуть мене після цього "мочити" всі канали олігархів? Так нехай "мочать"! Нехай стараються – народ розбереться", – констатував лідер партії "За життя".

Як відомо, Рабінович наполягає на тому, що крім надр у державній власності повинні перебувати ключові стратегічні підприємства країни. Ці опорні для економіки виробництва необхідно відроджувати після десятків років занепаду внаслідок неефективного менеджменту і "дикої приватизації", заявляв раніше він.

"Нам потрібно повернути найбільші і стратегічно важливі підприємства державі, а не проводити приватизацію, як хочуть чиновники. Потрібно відроджувати науку, велике виробництво, повернути облгази, обленерго, космічні підприємства. Спроба провести приватизацію – це тотальне знищення державної машини як такої. Якщо підприємство збиткове і працює погано, то потрібно змінювати менеджмент, ставити нових управлінців – професіоналів, а не кумів. Потрібно забезпечити ефективну діяльність державного підприємства, а не продавати його за копійки під час економічного занепаду та військових дій", – вважає парламентарій.