Рабинович: Украина должна перестать соглашаться на условия МВФ

Меморандум Украины и МВФ представляет собой лишь финансовый документ. В первую очередь, необходимо проверить его новую версию, чтобы все понимали, о чем на самом деле в нем идет речь.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Для начала необходимо проверить новую версию меморандума Украины и МВФ. Меморандум Украины и МВФ - это лишь финансовый документ, но каким-то образом власть всегда умудряется туда вписать отказ от индексации пенсий, допускает сокращение врачей и учителей", - считает нардеп.

Народный депутат также настаивает на том, что Украина не может обслуживать этот долг, "делая всех граждан страны нищими на десятилетия вперед".

"Я считаю, что украинцы не должны это терпеть, и государство, выплачивая долги, уж никак не подтверждает свой суверенитет", - отмечает он.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) призывает правительства изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями во время коронакризиса. Фонд советует ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование.

В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.