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Рабинович: Украина будет успешной только если станет парламентской республикой

Новина українською →
Киев, Суббота 04 декабря 2021 18:02
Рабинович: Украина будет успешной только если станет парламентской республикой Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Украине президент - демократически избранный менеджер, призванный эффективно управлять государством.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина 24".

По его мнению, президент в стране не должен отличаться от другого человека.

"Еще Кучма сказал, что Украина - не Россия, в Украине другая система. Поэтому Украина должна быть парламентской республикой - единственное, что принесет успех стране, и не будет больше венчанных царей", - отметил Рабинович.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце ноября 2021 года, больше всего голосов получили бы три политсилы.

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