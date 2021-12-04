Рабинович: Украина будет успешной только если станет парламентской республикой
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
В Украине президент - демократически избранный менеджер, призванный эффективно управлять государством.
Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина 24".
По его мнению, президент в стране не должен отличаться от другого человека.
"Еще Кучма сказал, что Украина - не Россия, в Украине другая система. Поэтому Украина должна быть парламентской республикой - единственное, что принесет успех стране, и не будет больше венчанных царей", - отметил Рабинович.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце ноября 2021 года, больше всего голосов получили бы три политсилы.