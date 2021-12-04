Рабинович: Украина будет успешной только если станет парламентской республикой

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире " Украина 24 ".

По его мнению, президент в стране не должен отличаться от другого человека.

"Еще Кучма сказал, что Украина - не Россия, в Украине другая система. Поэтому Украина должна быть парламентской республикой - единственное, что принесет успех стране, и не будет больше венчанных царей", - отметил Рабинович.