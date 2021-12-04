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Рабінович: Україна буде успішною тільки якщо стане парламентською республікою

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Київ, Субота 04 грудня 2021 18:02
Рабінович: Україна буде успішною тільки якщо стане парламентською республікою Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Україні президент - демократично обраний менеджер, покликаний ефективно управляти державою.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович в ефірі "Україна 24".

На його думку, президент в країні не повинен відрізнятися від іншої людини.

"Ще Кучма сказав, що Україна - не Росія, в Україні інша система. Тому Україна повинна бути парламентською республікою - єдине, що принесе успіх країні, і не буде більше вінчаних царів", - зазначив Рабінович.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що якби вибори до Верховної ради відбулися в кінці листопада 2021 року, найбільше голосів отримали б три політсили.

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