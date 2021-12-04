Рабінович: Україна буде успішною тільки якщо стане парламентською республікою

Про це заявив народний депутат, співголова партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович в ефірі " Україна 24 ".

На його думку, президент в країні не повинен відрізнятися від іншої людини.

"Ще Кучма сказав, що Україна - не Росія, в Україні інша система. Тому Україна повинна бути парламентською республікою - єдине, що принесе успіх країні, і не буде більше вінчаних царів", - зазначив Рабінович.