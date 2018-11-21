Рабинович: мы в три раза снизим тарифы на газ, вернув недра в госсобственность

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович отметил, что Украина добывает 20,4 миллиарда кубометров газа ежегодно

Первым решением "Оппозиционной платформы – За життя" в новом парламенте будет возврат украинских недр в государственную собственность, что позволит снизить Украине тарифы на газ как минимум в три раза. Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По словам политика, тарифы на газ для населения можно быстро снизить в несколько раз. Так, при возврате недр в государственную собственность можно добиться снижения тарифов на этот ресурс как минимум в три раза.

"Украина добывает 20,4 миллиарда кубометров газа ежегодно. По Конституции, он принадлежит народу и должен продаваться по себестоимости. Тратим мы 15 миллиардов кубометров. То есть своего газа нам достаточно, а значит, тарифы должны быть снижены одномоментно в три раза", – заявил парламентарий.

По его словам, этого можно добиться, приняв соответствующее решение Верховной рады о передаче недр государству.

"Первым решением нового парламента с победившей "Оппозиционной платформой – За життя" будет полное возвращение в собственность государства всех ресурсов. Это несложно. Это и западный путь, в том числе", – отметил лидер партии "За життя".

Ранее Рабинович заявил, что для того, чтобы Украина стала экономическим локомотивом Европы, нужно убрать безграмотных менеджеров из власти. Это, по мнению политика, поможет построить в стране нормальную экономику.

"Если бы нами правили нормальные, экономически образованные люди, наша страна процветала бы! Мы сильнейшая страна с громадным потенциалом. Мы можем стать локомотивом Европы, которая будет смотреть на нас и думать, как это удалось. Это просто, на самом деле! Просто нужно убрать недоумков – и будем строить нормальную экономическую систему", – убежден политик.