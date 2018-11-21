Рабінович: ми в три рази знизимо тарифи на газ, повернувши надра в держвласність

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович зазначив, що Україна видобуває 20,4 мільярда кубометрів газу щорічно

Першим рішенням "Опозиційної платформи – За життя" у новому парламенті буде повернення українських надр у державну власність, що дозволить знизити Україні тарифи на газ як мінімум в три рази. Про це в ефірі "112 Україна" заявив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

За словами політика, тарифи на газ для населення можна швидко знизити в кілька разів. Так, при поверненні надр у державну власність можна домогтися зниження тарифів на цей ресурс як мінімум в три рази.

"Україна видобуває 20,4 мільярда кубометрів газу щорічно. За Конституцією, він належить народу і повинен продаватися за собівартістю. Витрачаємо ми 15 мільярдів кубометрів. Тобто свого газу нам достатньо, а значить, тарифи повинні бути знижені одномоментно в три рази", – заявив парламентарій.

За його словами, цього можна досягнути, прийнявши відповідне рішення Верховної ради про передачу надр державі.

"Першим рішенням нового парламенту з "Опозиційної платформою – За життя", яка перемогла, буде повне повернення у власність держави всіх ресурсів. Це нескладно. Це і західний шлях, в тому числі", – зазначив лідер партії "За життя".

Раніше Рабінович заявив, що для того, щоб Україна стала економічним локомотивом Європи, потрібно прибрати безграмотних менеджерів з влади. Це, на думку політика, допоможе побудувати в країні нормальну економіку.

"Якщо б нами правили нормальні, економічно освічені люди, наша країна процвітала б! Ми сильна країна з величезним потенціалом. Ми можемо стати локомотивом Європи, яка буде дивитися на нас і думати, як це вдалося. Це просто, насправді! Просто потрібно прибрати недоумків – і будемо будувати нормальну економічну систему", – переконаний політик.