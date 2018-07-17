Рабинович: Трамп - величайший политик 21-го века, так как выполняет свои предвыборные обещания

У Рабиновича в кабинете висит табличка с надписью: "Учись у Трампа!"

Президент США Дональд Трамп - величайший политик 21-го века, так как выполняет свои предвыборные обещания. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина".

По мнению Рабиновича, "не стоит удивляться тому, что президент США Дональд Трамп идет на переговоры с Северной Кореей или Российской Федерацией, строит стены на границе и пересматривает торговые квоты". Американский лидер просто выполняет свои предвыборные обязательства, подчеркнул нардеп.

"Трамп – величайший политик двадцать первого века. Мне он нравился еще до своего избрания, когда все говорили о победе Хиллари Клинтон. Он выдающийся государственный деятель только потому, что он выполняет свои предвыборные обязательства. У меня в кабинете висит табличка с надписью: "Учись у Трампа!". И я стараюсь у него учиться умению соотносить слово и дело. Сейчас все удивляются тому, что он строит стену с Мексикой, пересматривает отношения с Китаем и ЕС. Но он же обо всем этом говорил во время предвыборной гонки!", – напомнил политик.

Парламентарий также заявил, что у него на самом деле много общего с американским президентом.

"Меня часто сравнивают с Трампом, потому что мы ранее не были в политике и не были членами какой-либо политической партии до прихода в нее. Нас обоих "мочат" СМИ, причем самые сильные. У него там – CNN, Washington Post, у меня тут – "Интер" и прочие недобросовестные каналы и журналисты. Да и социологи, которые все время говорили о поражении Трампа на выборах, понемногу "мочат" и меня. Но нужно понимать, что в рейтингах, где почти половина опрошенных не определились с выбором, у нашей политической силы самый низкий уровень недоверия. Это очень важно! Поэтому, я думаю, что мы преподнесем украинцам такой же сюрприз, как Трамп в свое время преподнес американцам, победив на выборах!", – подчеркнул народный депутат.