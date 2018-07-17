Рабінович: Трамп - видатний політик 21-го століття, так як виконує свої передвиборні обіцянки

У Рабіновича в кабінеті висить табличка з написом: "Вчись у Трампа!"

Президент США Дональд Трамп - видатний політик 21-го століття, так як виконує свої передвиборчі обіцянки. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

На думку Рабіновича, "не варто дивуватися тому, що президент США Дональд Трамп йде на переговори з Північною Кореєю або Російською Федерацією, будує стіни на кордоні і переглядає торгові квоти". Американський лідер просто виконує свої передвиборчі зобов'язання, підкреслив нардеп.

"Трамп – видатний політик двадцять першого століття. Мені він подобався ще до свого обрання, коли всі говорили про перемогу Хілларі Клінтон. Він видатний державний діяч тільки тому, що він виконує свої передвиборчі зобов'язання. У мене в кабінеті висить табличка з написом: "Вчись у Трампа!". І я намагаюся в нього вчитися вмінню співвідносити слово і діло. Зараз всі дивуються тому, що він будує стіну з Мексикою, переглядає відносини з Китаєм і ЄС. Але він же про все це говорив під час передвиборчої гонки!", – нагадав політик.

Парламентарій також заявив, що у нього насправді багато спільного з американським президентом.

"Мене часто порівнюють з Трампом, тому що ми раніше не були в політиці і не були членами жодної політичної партії до приходу в неї. Нас обох "мочать" ЗМІ, причому найсильніші. У нього там – CNN, Washington Post, у мене тут – "Інтер" та інші недобросовісні канали і журналісти. Та й соціологи, які весь час говорили про поразку Трампа на виборах, потроху "мочать" і мене. Але потрібно розуміти, що в рейтингах, де майже половина опитаних не визначилися з вибором, у нашої політичної сили найнижчий рівень недовіри. Це дуже важливо! Тому, я думаю, що ми подаруємо українцям такий же сюрприз, як Трамп у свій час подарував американцям, перемігши на виборах!", – підкреслив народний депутат.