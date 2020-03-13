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Рабинович: в стране происходит потеря управления государством

Новости » Политика     13.03.2020 - 15:04
Рабинович: в стране происходит потеря управления государством
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович прокомментировал ситуацию с нападением на советника секретаря СНБО

Нападение на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо свидетельствует о полной потере управления государством. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, предает РБК-Украина.

"В государстве представитель СНБО презентует платформу мира. Впрочем, даже не важно, что он презентует. Важно, что он - член одного из высших органов государственной власти! И к нему беспрепятственно проходят какие-то люди, нападают на чиновника, избивают. Разве это государство? Разве это демократия", - сказал Рабинович.

В то же время, Рабинович отметил, что "Оппозиционная платформа - За життя" продолжит стремиться к миру, несмотря ни на что.

"Вчера меня избрали руководителем Одесской областной организации. Пока шло рабочее совещание, под зданием собрались коло 300 недовольных "патриотов". Мы уже их знаем пофамильно, знаем, кто проплатил этот митинг. Но им немного "дали по ушам", и все сразу угомонились, потому что боятся тех, кто им может дать ответ. Точно так должен был ответить и Сивохо: "патриоты" должны были уже через 10 минут быть арестованы и сидеть в тюрьме! Потому что это не патриоты, это люди, которые хотят убить Украину", - добавил Рабинович.

Напомним, 12 марта в Киеве представители "Национального корпуса" устроили стычки и напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства для регенерации Донбасса. По последней информации, полиция задержала не менее 15 человек, открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

В этот же день 12 марта в Одессе произошли потасовки возле гостиницы "Бристоль", где сегодня должна пройти конференция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Новости Украины СНБОРабиновичОппозиционная платформа За життя
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