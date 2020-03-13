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Рабінович: в країні відбувається втрата управління державою

Новини » Політика     13.03.2020 - 15:04
Рабінович: в країні відбувається втрата управління державою
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабінович прокоментував ситуацію з нападом на радника секретаря РНБО

Напад на радника секретаря Ради національної безпеки та оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо свідчить про повної втрати управління державою. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"В державі представник РНБО презентує платформу світу. Втім, навіть не важливо, що він презентує. Важливо, що він - член одного з вищих органів державної влади! І до нього безперешкодно проходять якісь люди, нападають на чиновника, б'ють. Хіба це держава? Хіба це демократія", - сказав Рабінович.

Водночас, Рабинович зазначив, що "Опозиційна платформа - За життя" продовжить прагнути до світу, незважаючи ні на що.

"Вчора мене обрали керівником Одеської обласної організації. Поки йшло робоча нарада, під будівлею зібралися коло 300 незадоволених "патріотів". Ми вже їх знаємо поіменно, знаємо, хто проплатив цей мітинг. Але їм трохи "дали по вухах", і все відразу вгомонилися, бо бояться тих, хто їм може дати відповідь. Точно так повинен був відповісти й Сивохо: "патріоти" мали вже через 10 хвилин бути заарештовані й сидіти у в'язниці! Тому що це не патріоти, це люди, які хочуть вбити Україну", - додав Рабінович.

Нагадаємо, 12 березня в Києві представники "Національного корпусу" влаштували сутички й напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо під час презентації Національної платформи примирення і єдності для регенерації Донбасу. За останньою інформацією, поліція затримала не менш як 15 осіб, відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство".

В цей же день 12 березня в Одесі сталися бійки біля готелю "Брістоль", де сьогодні має відбутися конференція партії "Опозиційна платформа - За життя".

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Новини України РНБОРабіновичОпозиційна платформа За життя
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