Рабинович: снимать неприкосновенность нужно с президента, судей и депутатов одновременно

По словам Рабиновича, голосов для отмены депутатской неприкосновенности в Верховной раде нет

Необходимо одновременно снять неприкосновенность с президента, судей и народных депутатов Украины. Такое мнение высказал парламентарий и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112 Украина".

По словам Рабиновича, голосов для отмены депутатской неприкосновенности в Верховной раде нет.

"Я считаю, что мы должны снять депутатскую неприкосновенность с президента, судей и народных депутатов одновременно", - сказа Рабинович.

По его мнению, если снять неприкосновенность только лишь с некоторых депутатов, то возникает реальная угроза исчезновения украинского парламентаризма, ведь тогда депутаты станут полностью управляемыми.

"Снятие депутатской неприкосновенности в нынешних условиях с отдельных депутатов сделает из этого зала парламент с 423 послушными болванчиками, которые будут голосовать, безусловно, только за то, что скажет Банковая. И мы не верим правоохранительным органам. Если мы лишаем сегодня депутатов права что-то говорить, зачем тогда парламент, давайте его распустим", – сказал политик.

Вместе с тем, лидер партии "За життя" не верит в снятие депутатской неприкосновенности до предстоящих выборов.

"Я помню, как все, кто сейчас у власти, перед своим приходом обещали снять депутатскую неприкосновенность. Вообще у меня такое впечатление, что старинная пословица, что "дуракам закон не писан" и депутатская неприкосновенность как-то совмещаются. На самом деле ничего не будет и никто ничего не снимет. Осталось всего пару дней, и парламент после больших каникул вступает в предвыборный период", – подчеркнул парламентарий.

Ранее Рабинович усомнился в дееспособности нынешнего депутатского состава, отметив при этом, что в парламенте сложилась конъюнктура, при которой "чем меньше ты голосуешь, тем меньше наносишь вреда стране".

"Я никогда не голосовал вместе с БПП и "Народным фронтом" ни за бюджеты правительства Яценюка, ни за бюджеты Гройсмана, ни за "судебную реформу", так как это делал, например, "Оппозиционный блок". Я ни разу не был в "Феофании" и не воспользовался компенсацией за перелеты или жилье... Я уже сейчас серьезно думаю о том, имею ли я моральное право прибывать в такой Раде. Каждый уважающий себя политик должен понять: эта Рада антинародная, она не делает жизнь людей лучше, зажиточнее, богаче, здесь нет коалиции, нет нормальной оппозиции, это Рада каждодневного нарушения законов и Конституции", – резюмировал лидер "За життя".