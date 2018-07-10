Рабінович: знімати недоторканність треба з президента, суддів і депутатів одночасно

За словами Рабіновича, голосів для скасування депутатської недоторканності у Верховній раді немає

Необхідно одночасно зняти недоторканність з президента, суддів і народних депутатів України. Таку думку висловив парламентарій і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі авторської програми на телеканалі "112 Україна".

За словами Рабіновича, голосів для скасування депутатської недоторканності у Верховній раді немає.

"Я вважаю, що ми повинні зняти депутатську недоторканність з президента, суддів і народних депутатів одночасно", - сказав Рабінович.

На його думку, якщо зняти недоторканність не лише з деяких депутатів, то виникає реальна загроза зникнення українського парламентаризму, адже тоді депутати будуть повністю керованими.

"Зняття депутатської недоторканності в нинішніх умовах з окремих депутатів зробить з цього залу парламенту з 423 слухняними болванчиками, які будуть голосувати, безумовно, тільки за те, що скаже Банкова. І ми не віримо правоохоронним органам. Якщо ми позбавляємо сьогодні депутатів права щось говорити, навіщо тоді парламент, давайте розпустимо його", – сказав політик.

Разом з тим, лідер партії "За життя" не вірить в зняття депутатської недоторканності до майбутніх виборів.

"Я пам'ятаю, як всі, хто зараз при владі, перед своїм приходом обіцяли зняти депутатську недоторканність. Взагалі у мене таке враження, що старовинна приказка, що "дурням закон не писаний" і депутатська недоторканність якось поєднуються. Насправді нічого не буде і ніхто нічого не зніме. Залишилося всього пару днів, і парламент після великих канікул вступає в передвиборний період", – підкреслив парламентарій.

Раніше Рабінович засумнівався в дієздатності нинішнього депутатського складу, зазначивши при цьому, що в парламенті склалася кон'юнктура, при якій "чим менше ти голосуєш, тим менше завдаєш шкоди країні".

"Я ніколи не голосував разом з БПП і "Народним фронтом" ні за бюджети уряду Яценюка, ні за бюджети Гройсмана, ні за "судову реформу", так як це робив, наприклад, "Опозиційний блок". Я жодного разу не був у "Феофанії" і не скористався компенсацією за перельоти або житло... Я вже зараз серйозно думаю про те, чи маю я моральне право прибувати в такій Раді. Кожен поважаючий себе політик повинен зрозуміти: ця Рада антинародна, вона не робить життя людей кращим, заможніший, багатшими, тут немає коаліції, немає нормальної опозиції, це Рада щоденного порушення законів і Конституції", – резюмував лідер "За життя".