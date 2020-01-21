Рабинович: без смены правительства страна не поднимется

Украина нуждается в смене правительства и экономического курса, в противном случае страна не скоро выйдет из кризиса. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Полтаву.

"Некомпетентность нынешнего правительства видна каждому украинцу", - заявил Рабинович, добавляя, что его фракция не поддерживает Кабинет министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком, и намерена сотрудничать уже с новым.

Рабинович также напомнил, что возглавляемая им фракция подала на рассмотрение Верховной Рады Украины документ, которым предлагает признать недействительной программу Кабмина.

"Мы требуем вернуть страну в начальную точку. Нужно формировать новое правительство", - призвал Рабинович.

Отдельно политик раскритиковал и желание высших чиновников повысить себе зарплаты и выписать премии, назвав это "глобальным цинизмом".

"Глава "Укрпочты" получает зарплату в два раза большую, чем президент США. Абромавичюс, который вернулся в Украину и возглавил "Укроборонпром", получает зарплату сравнимую с зарплатой Дональда Трампа. При этом учителям, которым нынешняя власть на выборах обещала зарплату в 4000 долларов, ни копейки не дали", - отметил Рабинович, добавив, что когда в следующий раз избиратели пойдут на избирательные участки, то обязательно вспомнят об этих "4000 долларах для учителей".