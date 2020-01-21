Рабинович: без зміни уряду країна не підніметься

Україна потребує зміни уряду та економічного курсу, в іншому випадку країна не скоро вийде з кризи. Про це заявив народний депутат України, співголова Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович на прес-конференції за підсумками робочої поїздки в Полтаву.

"Некомпетентність нинішнього уряду видно кожному українцю", - заявив Рабинович, додаючи, що його фракція не підтримує Кабінет міністрів України на чолі з Олексієм Гончаруком, і має намір співпрацювати вже з новим.

Рабинович також нагадав, що очолювана ним фракція подала на розгляд Верховної Ради України документ, яким пропонує визнати недійсною програму Кабміну.

"Ми вимагаємо повернути країну в початкову точку. Треба формувати новий уряд", -закликав Рабинович.

Окремо політик розкритикував і бажання вищих чиновників підвищити собі зарплати і виписати премії, назвавши це "глобальною цинізмом".

"Голова "Укрпошти" отримує зарплату в два рази більшу, ніж президент США. Абромавичюс, який повернувся в Україну і очолив "Укроборонпром", отримує зарплату порівнянну з зарплатою Дональда Трампа. При цьому вчителям, яким нинішня влада на виборах обіцяла зарплати в 4000 доларів, ні копійки не дали", - зазначив Рабінович, додавши, що коли наступного разу виборці підуть на виборчі дільниці, то обов'язково згадають про цих "4000 доларах для вчителів".