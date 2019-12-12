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Рабинович: "слуги народа" отказались передать депутатскую больницу "Феофания" детям

Новости » Политика     12.12.2019 - 17:58
Рабинович: "слуги народа" отказались передать депутатскую больницу "Феофания" детям
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

ОПЗЖ заявила о нарушениях регламента "слугами народа"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) выступает против нарушения "слугами" регламента и будет добиваться принятия справедливых законов, учитывая все процедуры. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в кулуарах Верховной рады, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Главы фракций пошли к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, я лично показал ему закон, согласно которому мы не можем собирать комитет раньше понедельника, сказал, что власть будет нести ответственность за нарушение процедуры принятия закона о введение рынка земли. Это была единая позиция всех фракций, кроме "Слуги народа", которая считает, что "все хорошо". Мы же считаем, что это преступно и незаконно!", – подчеркнул политик.

Парламентарий также обратил внимание на процедуру принятия закона "О разведке".

"Сейчас проголосовали за закон "О разведке", который сначала внесли как "неотложный" от президента, потом на комитете выгнали даже помощников народных депутатов, зато там присутствовали представители иностранных посольств. Еще раз: закон "О разведке" в комитете обсуждался в тайном режиме с работниками посольств других стран! У них мозгов, похоже, совсем нет! Слава богу, этот закон отправили на повторное чтение, потому что его читать невозможно. Потому что власть так работает: в турборежиме и на самокате!..", – подчеркнул депутат.

Рабинович также рассказал о том, как представители пропрезидентской партии "Слуга народа" отказались принять его предложение о передаче депутатской больницы "Феофания" детям.

"Мой законопроект о передаче депутатской больницы "Феофания" детям, пострадавшим от конфликта на Донбассе, вчера "зарубил" профильный комитет. И это уже новая власть! Дорогие дети, никто вам не хочет отдавать больницу с новейшим оборудованием. Она им – "слугам" нужна! Здоровые, нормальные люди не пошли бы на этот шаг! Это не власть, а свора!", – резюмировал Рабинович.

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