Рабінович: "слуги народу" відмовилися передати депутатську лікарню "Феофанія" дітям

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

ОПЗЖ заявила про порушення регламенту "слугами народу"

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) виступає проти порушення "слугами" регламенту і буде домагатися прийняття справедливих законів, враховуючи всі процедури. Таку заяву зробив народний депутат України, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович в кулуарах Верховної ради, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Голови фракцій пішли до спікера Ради Дмитра Разумкова, я особисто показав йому закон, згідно з яким ми не можемо збирати комітет раніше понеділка, сказав, що влада буде нести відповідальність за порушення процедури прийняття закону про введення ринку землі. Це була єдина позиція всіх фракцій, окрім "Слуги народу", яка вважає, що "все добре". Ми ж вважаємо, що це неприпустимо і незаконно!", – підкреслив політик.

Парламентарій також звернув увагу на процедуру прийняття закону "Про розвідку".

"Зараз проголосували за закон "Про розвідку", який спочатку внесли як "невідкладний" від президента, потім на комітеті вигнали навіть помічників народних депутатів, зате там були представники іноземних посольств. Ще раз: закон "Про розвідку" в комітеті обговорювався в таємному режимі з працівниками посольств інших країн! У них мізків, схоже, зовсім ні! Слава богу, цей закон відправили на повторне читання, тому що його читати неможливо. Тому що влада так працює: у турборежимі і на самокаті!..", – підкреслив депутат.

Рабінович розповів про те, як представники пропрезидентської партії "Слуга народу" відмовилися прийняти його пропозицію про передачу депутатської лікарні "Феофанія" дітям.

"Мій законопроект про передачу депутатської лікарні "Феофанія" дітям, постраждалим від конфлікту на Донбасі, вчора "зарубав" профільний комітет. І це вже нова влада! Дорогі діти, ніхто вам не хоче віддавати лікарню з новітнім обладнанням. Вона їм – "слугам" потрібна! Здорові, нормальні люди не пішли б на цей крок! Це не влада, а зграя!", – резюмував Рабінович.