Рабинович обещает сделать Одессу "европейским окном Украины"

Рабинович подал в Раду соответствующий законопроект

Именно с Одессы начнется возрождение страны - в политическом, экономическом и социальном плане. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович во время пресс-конференции, которую он дал для одесских СМИ в четверг, 19 июля, в рамках рабочей поездки по региону.

"Одесса - уникальный город, который я очень люблю, в котором я, наверное, жил в прошлой жизни - мне здесь комфортно так, как нигде больше. Поэтому, я уверен в том, что именно с Одессы мы начнем возрождение Украины - в политическом, экономическом и социальном плане", - заявил парламентарий.

Политик рассказал о том, что 25 июля в специальном выпуске программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne он презентует программу выхода страны из кризиса. Один из ее пунктов - сделать Одессу европейским окном Украины, а именно - сделать упор на экономическом развитии бизнеса в Одессе, на предоставлении льгот и преференций Южной Пальмире, в частности, развить в городе свободную экономическую зону по типу "порто-франко".

"Я давно подал на рассмотрение Верховной рады законопроект "Одесса - Порто-Франко". Это вызвало возмущение со стороны наших патриотов. Поэтому я подал второй законопроект и назвал его "Одесса - Европейское окно Украины". Это немного успокоило наших патриотов, хотя ни первый, ни второй варианты они не читали. Как результат, закон, к сожалению, до сих пор не то что не принят - он даже не рассматривался. Как это можно объяснить? Очевидно, интеллектуальным уровнем нынешней Рады в целом, глав комитетов и особенно руководителя парламента, - они просто не понимают, о чем с ними разговаривают", - отметил Рабинович.

В подтверждение своих слов политик рассказал об одной из ситуаций, когда во время рассмотрения вопроса о внесении в повестку дня законопроекта о "порто-франко", один из участников обсуждения предложил Рабиновичу сделать свободную экономическую зону не в Одессе, а во Львове.

"Я послушал и ответил: можем, но только во Львове моря нет. Вот это уровень главы комитета. Поэтому с сожалением вынужден сказать - мы больны этой властью, мы больны этими некомпетентными людьми, которые пришли на волне революции, мы больны теми, кто не хочет и не может управлять страной, теми, кто не связывает себя с Украиной - они строят себе дома за границей - во Франции, в Италии, в Испании, чтобы после смены власти быстро туда сбежать", - убежден народный депутат.

Политик напомнил, что из-за аннексии Крыма, кроме Одессы у нас нет больше портов, где бы мог развиваться и военный, и гражданский флот.

"Поэтому к Одессе должно быть особое отношение, у нее должны быть особые программы развития. Я уверен, что именно с Одессы начнется правильный экономический курс возрождения Украины", - подчеркнул народный депутат.