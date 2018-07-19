Рабінович обіцяє зробити Одесу "європейським вікном України"

Рабінович подав в Раду відповідний законопроект

Саме з Одеси розпочнеться відродження країни - в політичному, економічному та соціальному плані. Таку думку висловив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович під час прес-конференції, яку він дав для одеських ЗМІ в четвер, 19 липня, в рамках робочої поїздки по регіону.

"Одеса - унікальне місто, яке я дуже люблю, в якому я, напевно, жив в минулому житті - мені тут комфортно так, як ніде більше. Тому, я впевнений в тому, що саме з Одеси ми почнемо відродження України - у політичному, економічному і соціальному плані", - заявив парламентарій.

Політик розповів про те, що 25 липня у спеціальному випуску програми "Український формат" на телеканалі NewsOne він презентує програму виходу країни з кризи. Один з її пунктів - зробити Одесу європейським вікном України, а саме - зробити упор на економічний розвиток бізнесу в Одесі, на надання пільг і преференцій Південній Пальмірі, зокрема, розвинути у місті вільну економічну зону по типу "порто-франко".

"Я давно подав на розгляд Верховної ради законопроект "Одеса - Порто-Франко". Це викликало обурення з боку наших патріотів. Тому я подав другий законопроект і назвав його "Одеса - Європейське вікно України". Це трохи заспокоїло наших патріотів, хоча ні перший, ні другий варіанти вони не читали. Як результат, закон, на жаль, досі не те що не прийнятий - він навіть не розглядався. Як це можна пояснити? Очевидно, інтелектуальним рівнем нинішньої Ради в цілому, голів комітетів і особливо керівника парламенту, - вони просто не розуміють, про що з ними розмовляють", - зазначив Рабінович.

На підтвердження своїх слів політик розповів про одну із ситуацій, коли під час розгляду питання про внесення до порядку денного законопроекту про "порто-франко", один з учасників обговорення запропонував Рабіновичу зробити вільну економічну зону не в Одесі, а у Львові.

"Я послухав і відповів: можемо, але тільки у Львові моря немає. Ось це рівень голови комітету. Тому з жалем змушений сказати - ми хворі цією владою, ми хворі цими некомпетентними людьми, які прийшли на хвилі революції, ми хворі тими, хто не хоче і не може керувати країною, тими, хто не пов'язує себе з Україною - вони будують собі будинки за кордоном - у Франції, Італії, Іспанії, щоб після зміни влади швидко туди втекти", - переконаний народний депутат.

Політик нагадав, що через анексію Криму, крім Одеси у нас немає більше портів, де б міг розвиватися і військовий і цивільний флот.

"Тому до Одеси має бути особливе ставлення, у неї повинні бути особливі програми розвитку. Я впевнений, що саме з Одеси розпочнеться правильний економічний курс відродження України", - підкреслив народний депутат.