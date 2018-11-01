Рабинович: санкционный список РФ - это "фантасмагория" набранных из разных сфер людей

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По его словам, санкционный список Кремля сформирован хаотично

Представленный 1 ноября санкционный список Российской Федерации в отношении украинских граждан – это "фантасмагория" набранных из разных сфер людей. Об этом заявил народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала "112 Украина".

"Для тех, кто не имеет собственности в России, кто не имеет бизнеса в России это (санкционный список, – ред.) не имеет особого значения. А если имеют бизнес, то не надо было его иметь. На остальных этот список не повлияет", – считает парламентарий.

По его словам, санкционный список Российской Федерации сформирован хаотично и бессистемно.

"Что касается самого списка, то для меня он очень странный. Люди, которые, как я считал, могли бы туда попасть, там не фигурируют. В то же время попали туда те, кто вообще никаким путем не должны были попасть. Я не понимаю, по какому принципу этот список сформирован. Это фантасмагория набранных из разных сфер людей", – подчеркнул народный депутат.

В частности, политика удивило присутствие в списке руководителя одного из украинских телеканалов.

"Я не понимаю, что делает в этом списке руководитель телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф. Может быть Россия считает его врагом №1, значит, этот канал – самый проукраинский", – считает Рабинович.

Напомним, Россия 1 ноября ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний.