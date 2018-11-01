Рабінович: санкційний список РФ - це "фантасмагорія" набраних з різних сфер людей

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За його словами, санкційний список Кремля сформований хаотично

Представлений 1 листопада санкційний список Російської Федерації щодо українських громадян – це "фантасмагорія" набраних з різних сфер людей. Про це заявив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі телеканалу "112 Україна".

"Для тих, хто не має власності в Росії, хто не має бізнесу в Росії це (санкційний список, – ред.) не має особливого значення. А якщо мають бізнес, то не треба було його мати. На решту цей список не вплине", – вважає парламентарій.

За його словами, санкційний список Російської Федерації сформований хаотично і безсистемно.

"Що стосується самого списку, то для мене він дуже дивний. Люди, які, як я вважав, могли б туди потрапити, там не фігурують. В той же час туди потрапили ті, хто взагалі ніяким шляхом не повинні були потрапити. Я не розумію, за яким принципом цей список сформований. Це фантасмагорія набраних з різних сфер людей", – підкреслив народний депутат.

Зокрема, політика здивувала присутність у списку керівника одного з українських телеканалів.

"Я не розумію, що робить у цьому списку керівник телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф. Може бути Росія вважає його ворогом №1, отже, цей канал – найбільш проукраїнський", – вважає Рабінович.

Нагадаємо, Росія 1 листопада ввела санкції проти 322 громадян України та 68 українських компаній.