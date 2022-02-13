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Рабинович: решения, которые сегодня принимает власть, не в интересах страны

Автор: Артем Горовенко

Решения, которые сегодня принимает власть, в большинстве своем ничего общего с интересами страны не имеют.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире Odesa.LIVE.

Рабинович считает, что такой парламент не нужен народу, ведь он не в состоянии принять ни одного адекватного решения.

"Эта Рада не нужна народу Украины, эта Рада не может принять ни одного здравого решения. В парламентско-президентской республике по сути парламента не существует - это фикция! Мы ежегодно списываем 2 млрд неизвестно на что", - заявил нардеп.

Политик также напомнил, что власть - это нанятые менеджеры, которых мы избрали в результате голосования.

"Мы на четыре года наняли этих менеджеров выполнять ту работу, которую они нам обещали выполнить. А если вы более двух лет не выполняете свои предвыборные обещания, то что-то здесь не так! И решить это можно только расторжением нашего с вами трудового договора, то есть, походом на досрочные выборы", - резюмировал Рабинович.

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