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Рабінович: рішення, які сьогодні приймає влада, не в інтересах країни

Автор: Артем Горовенко

Рішення, які сьогодні приймає влада, в більшості своїй нічого спільного з інтересами країни не мають.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі Odesa.LIVE.

Рабінович вважає, що такий парламент не потрібен народу, адже він не в змозі прийняти жодного адекватного рішення.

"Ця Рада не потрібна народу України, ця Рада не може прийняти жодного здорового рішення. У парламентсько-президентській республіці по суті парламенту не існує - це фікція! Ми щорічно списуємо 2 млрд невідомо на що", - заявив нардеп.

Політик також нагадав, що влада - це найняті менеджери, яких ми обрали в результаті голосування.

"Ми на чотири роки найняли цих менеджерів виконувати ту роботу, яку вони нам обіцяли виконати. А якщо ви більше двох років не виконуєте свої передвиборчі обіцянки, то щось тут не так! І вирішити це можна тільки розірванням нашого з вами трудового договору, тобто, походом на дострокові вибори", - резюмував Рабінович.

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