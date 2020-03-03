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Рабинович: решение не проводить индексацию пенсий противоречит всем законам

Новости » Политика     03.03.2020 - 15:39
Рабинович: решение не проводить индексацию пенсий противоречит всем законам
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Партия Рабиновича намерена обжаловать решение Кабинета министров

Решение Кабинета министров Украины не проводить индексацию пенсий противоречит законам и говорит о том, что у каждого гражданина, который вышел на пенсию, "украли" деньги. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в кулуарах парламента во вторник, 3 марта, передает РБК-Украина.

"1 марта должны были быть проиндексированы пенсии, и это не прихоть и не помощь с барского плеча - это закон. Однако из-за абсолютно незаконного постановления правительства пенсии проиндексированы не были - индексацию отложили до сентября. Это означает, что у каждого гражданина Украины, который вышел на пенсию, наглые рожи из Кабмина украли деньги", - заявил Рабинович.

По его словам, политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" подает в суд с целью обжаловать незаконное решение Кабинета министров.

"Мы будем бороться, чтобы суд рассмотрел наш иск как неотложный, и посмотрим, что получится. Люди всю жизнь работают на свою страну, а у них забирают деньги и вообще хотят ликвидировать Пенсионный фонд. Зачем тогда работать и платить налоги, если в стране не работает закон?! Армия ничего не закупает, а со всех нас собирают военный сбор. Зачем? С работников идут отчисления на пенсию, а их забирают", - резюмировал Рабинович.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины запланировал индексацию пенсий на сентябрь 2020 года.

Также ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит ПФУ для решения проблемы его расходов.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпенсииРабиновичиндексация зарплат и пенсийОппозиционная платформа За життя
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