Рабинович рассказал, как осуществляется руководство в ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" - идеологического, а не вождистского типа. Ключевые решения о том, кто, к примеру, будет кандидатом от партии на выборах президента, принимает стратегический совет, а утверждает - съезд партии.

Об этом рассказал народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в интервью "112 Украина".

По его словам, сопредседатели партии осуществляют общее руководство деятельностью партии, а также представляют партию перед всеми предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности.

"Решения сопредседателей оформляются исключительно за подписью нас обоих (сопредседателей - Вадим Рабиновича и Юрия Бойко, - ред.). Самые важные решения принимаются на Стратегическом Совете партии - это высший орган управления в период между заседаниями Политсовета и съездами партии. Руководителем Стратегического совета является Виктор Медведчук. Согласно Уставу, он представляет ОПЗЖ в отношениях с органами государственной власти, органами местного управления. Он подписывает все договоры от имени ОПЗЖ и финансовые документы", - добавил Рабинович.

Также, по его словам, стратегический Совет партии является высшим руководящим органом в период между заседаниями совета партии.

"В состав Стратегического Совета входят 4 должностных лица - это сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель Политического Совета партии Виктор Медведчук и председатель Исполкома Сергей Левочкин", - резюмировал он.

Рабинович также отметил, что сейчас в партии еще не принято решение о том, кого выдвигать кандидатом в президенты Украины на возможных досрочных выборах.

"Выборы президента Украины были год назад, и о следующих выборах думать пока рано. Возможно, Зеленский доруководится до того, что будут внеочередные президентские выборы, но сейчас об этом говорить слишком рано. Поэтому, естественно, в партии не принимались никакие решения по поводу будущего кандидата в президенты на следующих выборах. Сейчас мы готовимся к местным выборам", - отметил Рабинович.

Что касается выдвижения Юрия Бойко кандидатом от ОПЗЖ на выборах президента в 2019 году, Рабинович заявил, чтобы в партии тогда объединились ради будущего страны.

"На заседании Стратегического Совета мы приняли решение выдвинуть Бойко на выборах в качестве кандидата в президенты. На следующих выборах, я уверен, также у нас будет соответствующее решение. Как вы знаете, у нас партия идеологическая, не вождистского типа. Мы с Юрием Бойко - сопредседатели партии. Решение о том, кто будет кандидатом от партии на выборах президента Украины, будет принимать Стратегический Совет, а утверждать - Съезд партии".

Напомним, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

Ранее Вадим Рабинович заявил, что местные выборы осенью этого года покажут реальную поддержку новой власти. "Слуга народа" в регионах не сможет сформировать такое же монобольшинство, как в парламенте.