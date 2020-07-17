ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рабинович прогнозирует низкие результаты "Слуги народа" на выборах осенью

Киев, Пятница 17 июля 2020 13:59
Рабинович прогнозирует низкие результаты "Слуги народа" на выборах осенью
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Нардеп считает, что нынешняя власть должна немедленно уйти

Местные выборы осенью этого года покажут реальную поддержку новой власти. "Слуга народа" в регионах не сможет сформировать такое же монобольшинство, как в парламенте.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Нынешняя власть должна немедленно уйти - тогда есть шанс хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну", - считает Рабинович.

Рабинович также отметил, что в Брюсселе пройдёт первое за время пандемии коронавируса заседание Европейского совета, на котором будет обсуждаться антикризисный план восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро.

Планируется, что 500 млрд евро будут распределяться между 27 странами Евросоюза в виде безвозмездных грантов, еще 250 млрд - в форме займов.

"А что с нами? А у нас за 2 млрд - забрали землю, отнимают право учиться и лечиться, и при этом рассказывают, что мы нормально живем", - отметил нардеп.

Напомним, 15 июля Верховная рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября 2020 года.

Депутаты также поддержали закон, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины РабиновичСлуга народаМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь