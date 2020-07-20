Рабінович розповів, як здійснюється керівництво в ОПЗЖ

Партія "Опозиційна платформа - За життя" - ідеологічного, а не вождистського типу. Ключові рішення про те, хто, наприклад, буде кандидатом від партії на виборах президента, приймає стратегічна рада, а затверджує з'їзд партії.

Про це розповів народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в інтерв'ю "112 каналу".

За його словами, співголови партії здійснюють загальне керівництво діяльністю партії, а також представляють партію перед всіма підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності.

"Рішення співголів оформлюються виключно за підписом нас обох (співголів - Вадима Рабіновича і Юрія Бойка, - ред.). Найважливіші рішення приймаються на Стратегічній Раді партії - це вищий орган управління в період між засіданнями Політради і з'їздами партії. Керівником Стратегічної ради є Віктор Медведчук. Згідно зі Статутом, він являє ОПЗЖ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого управління. Він підписує всі договори від імені ОПЗЖ і фінансові документи", - додав Рабінович.

Також, за його словами, стратегічна Рада партії є вищим керівним органом в період між засіданнями ради партії.

"До складу Стратегічної Ради входять 4 посадових особи - це співголови партії Вадим Рабінович і Юрій Бойко, голова Політичної Ради партії Віктор Медведчук і голова Виконкому Сергій Льовочкін", - резюмував він.

Рабінович також зазначив, що зараз у партії ще не ухвалено рішення про те, кого висувати кандидатом у президенти України на можливих дострокових виборах.

"Вибори президента України були рік тому, і про наступні вибори думати поки рано. Можливо, Зеленський докерується до того, що будуть позачергові президентські вибори, але зараз про це говорити зарано. Тому, природно, у партії не приймалися ніякі рішення з приводу майбутнього кандидата в президенти на наступних виборах. Зараз ми готуємося до місцевих виборів", - зазначив Рабінович.

Що стосується висунення Юрія Бойка кандидатом від ОПЗЖ на виборах президента у 2019 році, Рабінович заявив, щоб в партії тоді об'єдналися заради майбутнього країни.

"На засіданні Стратегічної Ради ми прийняли рішення висунути Бойко на виборах в якості кандидата в президенти. На наступних виборах, я впевнений, також у нас буде відповідне рішення. Як ви знаєте, у нас партія ідеологічна, а не вождистського типу. Ми з Юрієм Бойком - співголови партії. Рішення про те, хто буде кандидатом від партії на виборах президента України, буде приймати Стратегічний Рада, а затверджувати - З'їзд партії".

Нагадаємо, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Раніше Вадим Рабинович заявив, що місцеві вибори восени цього року покажуть реальну підтримку нової влади. "Слуга народу" в регіонах не зможе сформувати таку ж монобільшістю, як в парламенті.