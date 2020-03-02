Рабинович раскритиковал идею отменить 9 мая и призвал не праздновать "фашистские" праздники

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович рассказал о памятных датах, которые украинцы будут отмечать в 2020 году в Киеве

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович раскритиковал решение Украины не принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая, которое 29 февраля озвучил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Об этом Рабинович заявил на согласительном совете лидеров депутатских фракций и групп Верховной Рады, в понедельник, 2 марта, передает РБК-Украина.

"Праздник будет", - сказал Рабинович, рассказав о памятных датах и юбилеях, которые украинцы будут отмечать в 2020 году в Киеве.

"В частности, 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы – нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эрика Коха, руководителя УНАКОР – организации украинских казаков-нацистов; 110 лет со дня рождения Василия Сидора – нацистского коллаборанта и военного преступника, бойца батальона "Нахтигаль" и оберфюррера 201-го батальона, участника массовых убийств евреев, поляков и карательных операций против мирного населения в Беларуси; 120 лет со дня рождения Владимира Кубиевича – нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС "Галичина". Есть еще целый ряд "великих" дат, которые следует праздновать настоящему гражданину современной Украины", - отметил политик.

В связи с этим сопредседатель фракции заявил, что "наши герои - воины Советской армии, освободившие от нацизма Европу, освободившие от нацизма Украину, и именно их мы будем чествовать", - добавил народный депутат.

Напомним, ранее народный депутат Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде сформировать делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.