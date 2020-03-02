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Рабінович розкритикував ідею скасувати 9 травня і закликав не святкувати "фашистські" свята

Новини » Політика     02.03.2020 - 16:37
Рабінович розкритикував ідею скасувати 9 травня і закликав не святкувати "фашистські" свята
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабінович розповів про пам'ятні дати, які українці будуть відзначати в 2020 році в Києві

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович розкритикував рішення України не брати участь у святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня, яке 29 лютого озвучив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Про це Рабинович заявив на погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій і груп Верховної Ради, у понеділок, 2 березня, передає РБК-Україна.

"Свято буде", - сказав Рабінович, розповівши про пам'ятні дати та ювілеї, які українці будуть відзначати у 2020 році в Києві.

"Зокрема, 130 років від дня народження Івана Полтавця-Остряниці – нациста, помічника Альфреда Розенберга та Еріка Коха, керівника УНАКОР – організації українських козаків-нацистів; 110 років від дня народження Василя Сидора – нацистського колаборанта і військового злочинця, бійці батальйону "Нахтігаль" і оберфюрера 201-го батальйону, учасника масових вбивств євреїв, поляків і каральних операцій проти мирного населення в Білорусі; 120 років від дня народження Володимира Кубієвича – нацистського колаборанта, організатора дивізії СС "Галичина". Є ще цілий ряд "великих" дат, які варто святкувати справжньому громадянину сучасної України", - зазначив політик.

У зв'язку з цим співголова фракції заявив, що "наші герої - воїни Радянської армії, які звільнили Європу від нацизму, звільнили від нацизму Україну, і саме їх ми будемо вшановувати", - додав народний депутат.

Нагадаємо, раніше народний депутат Вадим Рабінович пропонує Верховній Раді сформувати делегацію для участі у травневому параді в Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Рабінович має намір розібратися з громадянством чиновників з наглядових рад та їх зарплатою Рабінович запропонував відправити делегацію Ради на парад до Москви 9 травня
Новини України Рабінович9 МаяОпозиційна платформа За життя
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