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Рабинович: Раду не смогут распустить, поскольку будет громадное сопротивление власти


Рабинович считает невозможной отставку Парубия

Верховную раду не смогут досрочно распустить, поскольку этому процессу будет серьезное противостояние со стороны провластных нардепов. Такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я думаю, что отставка Парубия (спикер Верховной рады Андрей Парубий, - ред.) невозможна. Вы еще не представляете, какое будет сопротивление всему этому. Они будут до последнего держаться за свои кресла. Никто ничего не распустит. Этому процессу будет оказано сопротивление власти", - заявил парламентарий.

Он также добавил, что законопроект, ограничивающий полномочия президента Украины, который предложили депутаты от партии "Самопомич", является попыткой совершить государственный переворот.

"Закон, который подала "Самопомич", делает президента "ручной обезьянкой". Я давно говорил, что нам нужно определиться, какая у нас республика - президентская или парламентская. Но делать это сегодня, сейчас, не посоветовавшись с народом... Я считаю, что это попытка государственного переворота. И все это понимают", - считает нардеп.

По словам главы "Оппозиционной платформы - За життя", так как досрочных выборов в Раду не будет, сейчас необходимо усиленно готовиться к очередным выборам, которые состоятся уже этой осенью.

"Сегодня нужно готовиться только к парламентским выборам, потому что только парламент может изменить ситуацию в стране, президент ее не меняет. Мы на президентских выборах проголосовали сердцем, голосовали против наглого издевательства, а на парламентских выборах нужно голосовать головой, голосовать за мир, за низкие тарифы и нормальную экономику. Ко всему этому мы придем. Я с большим оптимизмом смотрю на следующие выборы", -  подытожил Рабинович.

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