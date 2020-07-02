Рабинович: радикалы готовят очередной Майдан на осень

Националистические организации в Украине заняты подготовкой очередного Майдана – ориентировочно на сентябрь.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 канала".

"Бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил: "Пора идти на Киев и свергать нынешнюю власть", - отметил нардеп.

По его информации, протест будет финансироваться из-за рубежа.

Напомним, в конце июня 2020 года деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 36% украинцев, недовольны - 52%. Затруднились ответить 12% респондентов.

По данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года президенту Владимиру Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9%), чем доверяло (41%).