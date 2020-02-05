Рабинович: провал нашего законопроекта по пенсиям - обман избирателей

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба партии)

Рабинович убежден, что для нардепов благосостояние людей - не в приоритете

Отправив на повторное первое чтение проект закона о праве на пенсию для жителей ОРДЛО "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию", поданный фракцией "Оппозиционная платформа - За життя" , народные депутаты продемонстрировали, что для них благосостояние людей - не в приоритете. Об этом в комментариях журналистам заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

По его мнению, народные избранники прислушались к предупреждению правительства о значительных расходах на реализацию этого закона и лишила людей, оказавшихся по другую сторону линии разграничения, пенсий.

"Людей, которые жили в Донецке и Луганске, которые не знали ни Януковича, ни Турчинова, никого, а просто проживали жизнь, власть лишила пенсий! Власть заявляет: "У них там не такие взгляды, давайте им пенсии не платить…". Но ведь это люди, которые работали всю жизнь на Украину! И теперь тем, кто оказался по ту сторону линии разграничения, они не будут выдавать пенсии", - заявил Рабинович, назвав это решение обманом избирателей.

Кроме того, Рабинович напомнил, что президент поднимал это вопрос и сам говорил, что "нельзя, чтобы люди умирали в очередях на пунктах пропуска".

"Мы предложили, чтобы люди с неподконтрольных территорий не раз в два месяца бегали с этой бумажкой, а хотя бы раз в полгода. Власть провалили это решение с цинизмом", - добавил политик.

Как писало РБК-Украина, 5 февраля Верховная рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей ОРДЛО. За такое решение проголосовали 314 парламентариев.

Указанным проектом закона предлагалось:

упростить процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов в отношении лиц, имеющих право на пенсии и которые вынуждены были оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить не выплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками;

учесть возможность докупки страхового стажа без применения санкций удвоения суммы единого взноса;

урегулировать особый режим и порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

Стоит отметить, парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дорабатывал законопроект №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО.