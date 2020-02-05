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Рабінович: провал нашого законопроекту що пенсій - обман виборців

Новини » Політика     05.02.2020 - 18:03
Рабінович: провал нашого законопроекту що пенсій - обман виборців
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба партії)

Рабінович переконаний, що для нардепів добробут людей - не в пріоритеті

Відправивши на повторне перше читання проект закону про право на пенсію для жителів ОРДЛО "ПРО внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію", поданий фракцією "Опозиційна платформа - За життя", інародні депутати продемонстрували, що для них добробут людей - не в пріоритеті. Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат України, співголова фракції Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

На його думку, народні обранці прислухалися до попередження уряду про значні витрати на реалізацію цього закону та позбавила людей, що опинилися по інший бік лінії розмежування, пенсій.

"Людей, які жили в Донецьку і Луганську, які не знали ні Януковича, ні Турчинова, нікого, а просто проживали життя, влада позбавила пенсій! Влада заявляє: "У них там не такі погляди, давайте їм пенсії не платити...". Але ж це люди, які працювали все життя на Україну! І тепер тим, хто опинився по той бік лінії розмежування, вони не будуть видавати пенсії", - заявив Рабинович, назвавши це рішення обманом виборців.

Крім того, Рабинович нагадав, що президент піднімав це питання і сам казав, що "не можна, щоб люди вмирали в чергах на пунктах пропуску".

"Ми запропонували, щоб люди з непідконтрольних територій не раз на два місяці бігали з цим папірцем, а хоча б раз на півроку. Влада провалили це рішення з цинізмом", - додав політик.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 лютого Верховна рада України відправила на повторне перше читання законопроект про право на пенсію для жителів ОРДЛО. За таке рішення проголосували 314 парламентарів.

Зазначеним проектом закону пропонувалося:

  • спростити процедури доведення права на виплату пенсій та її розміру шляхом скасування обов’язковості надання паперових документів щодо осіб, які мають право на пенсії та змушені були залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру;
  • скасувати для зазначеної категорії осіб обмеження щодо можливості отримати не виплачену пенсію лише за три роки, в тому числі спадкоємцями;
  • врахувати можливість докупівлі страхового стажу без застосування санкцій подвоєння суми єдиного внеску;
  • врегулювати особливий режим та порядок отримання пенсій для пенсіонерів, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях України.

Варто відзначити, що парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів допрацьовував законопроект №2083-д про виплату пенсій жителям ОРДЛО.

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