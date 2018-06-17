Рабинович: против Украины работал и работает целенаправленный "заговор"

Он подчеркнул, что согласно данным международных аналитиков, за 26 лет независимости ВВП Украины упал больше всех в мире

В результате целенаправленного заговора украинских властей и их международных покровителей ВВП Украины за 26 лет упал больше всех в мире. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Нам вдалбливают через телевизор всякие чиновники, что все хорошо, что экономика поднимается. Но давайте я вам приведу простые примеры. Посмотрим на цифры. При развале Советского Союза у Украины были самые лучшие стартовые позиции из всех стран, которые вышли из СССР. И это никто не может отрицать. А что произошло дальше? А дальше произошла катастрофа! Мы должны были стать конкурентами самых передовых и сильных стран. И они это понимали. Поэтому я думаю, что против Украины работал и работает целенаправленный заговор. Это единственная земля в Европе, которую таким наглым образом освобождают для того, чтобы она была плацдармом для других стран", – отметил политик.

Он подчеркнул, что согласно данным международных аналитиков, за 26 лет независимости ВВП Украины упал больше всех в мире.

"Давайте я вам приведу цифры, чтобы мы не были голословны. Украина в 91-м году выпускала 196 тыс. автомобилей в год, в 2017-м году – 8 тыс. Мы выпускали тракторы – 106-107 тыс. ежегодно, сегодня мы выпускаем 3 тыс. Я могу рассказать вам по всем отраслям, что происходит. Повторяю – Украина могла составить конкуренцию самым сильным державам мира. Но что же произошло? По данным западных служб, за 26 лет ВВП Украины упал больше всех в мире. Нас опередили Зимбабве и Центральноафриканская Республика. Есть ли какое-то основание этому? Мы что, за это время испортились? Нет, оснований к этому нету", – убежден парламентарий.

По его мнению, последнее место по росту ВВП значит лишь одно – 26 лет украинские правители и их международные покровители целенаправленно уничтожали страну.

"Результаты всех постсоциалистических республик, включая Киргизстан, Узбекистан, Молдову, и кого хотите, намного лучше, чем украинские. Ну что такое произошло с нами? Мы же не хуже стали, не изменились. Нас просто целенаправленно убивают наши правители и их международные покровители, которые делают из Украины выжженное поле, чтобы использовать нашу землю и наших людей. Такого не может быть, чтобы Украина с таким потенциалом, с такой землей и с такими людьми упала на самое дно. У нас в мире самое последнее место по росту ВВП. Это значит лишь одно – 26 лет страну целенаправленно уничтожали. И сейчас к власти опять рвутся те, кто принимал в этом участие. Люди, возьмитесь за голову! Не голосуйте больше ни за одного человека, который был уже у власти", – призвал политик.

Народный депутат также добавил, что за годы независимости существенно уменьшился научный и технический потенциал Украины, однако никто за это так и не ответил.

"В начале 90-х годов на "Южмаше" работало больше 60 тыс. человек, и они выпускали космические корабли. А что сегодня? Сколько там человек? 6 тыс. выпускают кастрюли! И после этого они рассказывают нам, как хорошо стало жить! В начале 90-х годов научный потенциал Украины был абсолютно на уровне Франции и Германии. Но за период с 1991 по 2017 гг. мы с вами потеряли все, что могли. С момента обретения независимости количество украинских ученых уменьшилось в 6 раз!" – выразил негодование Вадим Рабинович.