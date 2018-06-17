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Рабинович: проти України працювала і працює цілеспрямована "змова"

НовиниПолітика    17.06.2018 - 10:30
Фото: Вадим Рабинович (прес-служба)
Фото: Вадим Рабинович (прес-служба)

Він підкреслив, що згідно з даними міжнародних аналітиків, за 26 років незалежності ВВП України впав більше всіх у світі

В результаті цілеспрямованої змови української влади та міжнародних покровителів ВВП України за 26 років впав більше всіх в світі. Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Нам втовкмачують через телевізор всякі чиновники, що все добре, що економіка піднімається. Але давайте я вам наведу прості приклади. Подивимося на цифри. При розвалі Радянського Союзу україна мала найкращі стартові позиції з усіх країн, які вийшли з СРСР. І це ніхто не може заперечувати. А що сталося далі? А далі сталася катастрофа! Ми повинні були стати конкурентами найбільш передових та сильних країн. І вони це розуміли. Тому я думаю, що проти України працювала і працює цілеспрямована змова. Це єдина земля в Європі, яку таким нахабним чином звільняють для того, щоб вона була плацдармом для інших країн", – зазначив політик.

Він підкреслив, що згідно з даними міжнародних аналітиків, за 26 років незалежності ВВП України впав більше всіх в світі.

"Давайте я вам наведу цифри, щоб ми не були голослівні. Україна у 91-му році випускала 196 тис. автомобілів в рік, в 2017-му році – 8 тис. Ми випускали трактори – 106-107 тис. щорічно, сьогодні ми випускаємо 3 тис. Я можу розповісти вам по всім галузям, що відбувається. Повторюю – Україна могла скласти конкуренцію найсильнішим державам світу. Але що ж сталося? За даними західних служб, за 26 років ВВП України впав більше всіх у світі. Нас випередили Зімбабве і Центральноафриканська Республіка. Чи є якась основа цього? Ми що, за цей час зіпсувалися? Немає підстав для цього немає", – переконаний парламентарій.

На його думку, останнє місце по зростанню ВВП означає лише одне – 26 років українські правителі і їх міжнародні покровителі цілеспрямовано знищували країну.

"Результати всіх постсоціалістичних республік, включаючи Киргизстан, Узбекистан, Молдову, і кого хочете, набагато краще, ніж українські. Ну що таке сталося з нами? Ми ж не стали гірше, не змінилися. Нас просто цілеспрямовано вбивають наші правителі і їх міжнародні покровителі, які роблять з України випалене поле, щоб використовувати нашу землю і наших людей. Такого не може бути, щоб Україна з таким потенціалом, з такою землею і з такими людьми впала на саме дно. У нас в світі останнє місце по зростанню ВВП. Це означає лише одне – 26 років країну цілеспрямовано знищували. І зараз до влади знову рвуться ті, хто брав у цьому участь. Люди, візьміться за голову! Не голосуйте більше за жодну людину, яка вже була у владі", – закликав політик.

Народний депутат також додав, що за роки незалежності суттєво зменшився науковий і технічний потенціал України, однак ніхто за це так і не відповів.

"На початку 90-х років на "Південмаші" працювало більше 60 тис. чоловік, і вони випускали космічні кораблі. А що сьогодні? Скільки там людей? 6 тис. випускають каструлі! І після цього вони розповідають нам, як добре стало жити! На початку 90-х років науковий потенціал України був абсолютно на рівні Франції і Німеччини. Але за період з 1991 по 2017 рр. ми з вами втратили все, що могли. З моменту здобуття незалежності кількість українських вчених зменшилося в 6 разів!" – висловив обурення Вадим Рабинович.

Рабінович: потрібно повернути ключові підприємства державі Рабінович: ми відродимо величезний економічний потенціал України
Теги публікації: Україна, ВВП, Рабінович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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