Рабинович призвал отправить в отставку правительство Шмыгаля

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович считает правительство Дениса Шмыгаля - худшим в истории Украины, и призвал его отправить в отставку.

Об этом Рабинович заявив на брифинге в Верховной раде.

Он также напомнил, что уже давно подал на рассмотрение Верховной рады законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний, который, по его мнению, является ключевым для дальнейшего развития политической системы нашей страны.

"Если вы ознакомитесь с 30 пунктами программы партии "Слуга народа", которую они продемонстрировали в прошлом году, то увидите, что лишь один пункт выполнен - они пришли к власти! А остальные, к сожалению, нет", - сказал нардеп.

Нардеп также отметил, что ни Порошенко, ни Янукович, ни Тимошенко - никто в жизни не брал кредиты под такие условия, под которые взяла уже новая власть.

"Тарифы будут повышаться каждые три месяца, пока народ весь не уедет из страны. Землю продадут иностранцам окончательно. В Раду уже подан законопроект, по которому при помощи судов у украинцев будут отбирать дома и квартиры за долги по ЖКХ, а сами должники не смогут даже покинуть страну", - добавил политик.

Рабинович убежден, "благодаря" сотрудничеству с МВФ судебная система Украины становится зависимой, а Национальный банк и НАБУ станут "придатком международных организаций".

"Правительство Шмыгаля - худшее правительство в истории Украины, оно должно быть отправлено в отставку. А "слуг" пора останавливать. И как раз местные выборы покажут реальную расстановку сил в стране", - резюмировал Рабинович.

Добавим, в "Слуге народа" рассказали об отношениях с Кабмином Дениса Шмыгаля.

Напомним, в середине прошлого месяца глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что сейчас не стоит вопрос отставки правительства.

РБК-Украина писало, что Рада отправила на доработку программу деятельности Кабмина.