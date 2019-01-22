Рабинович призвал оппозиционные силы присоединяться к его партии для противостояния власти

Фото: Вадим Рабинович (Виталий Носач / РБК-Украина)

Съезд партии пройдет 29 января

Народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович призвал все оппозиционные силы присоединиться к его политической силе. Об этом он заявил на брифинге 22 января, сообщает РБК-Украина.

"Мы определились с датой чрезвычайного съезда партии "Оппозиционная платформа – За життя", где мы, как и обещали, выдвинем Юрия Бойко в президенты. На съезде мы должны выработать методы борьбы с нынешней экономической катастрофой, с этой властью", – заявил парламентарий.

По его словам, съезд партии пройдет 29 января, и политическая сила целиком и полностью поддерживает кандидатуру Бойко.

"У нас есть дата съезда. Спасибо за поддержку партии "Оппозиционная платформа – За життя". Считаю, что это только начало объединительного процесса. Все больше организаций присоединяются к нам. Только вместе мы можем сменить режим, который довел страну до катастрофы", – заявил Бойко, который тоже присутствовал на брифинге.

Также Рабинович призвал всех, кто не согласен с действиями нынешней власти, объединяться с "Оппозиционной платформой – За життя".

"Присоединяйтесь к нашей партии, ведь только мы сможем победить эту власть", – констатировал парламентарий.

Напомним, осенью 2018 года партии "За життя" и "Оппозиционный блок" заявили об объединении в единую "Оппозиционную платформу – За життя". Цель нового политического образования, по словам Рабиновича, установление мира в Украине и прекращение экономического кризиса в стране.

Как известно, после объединения Рабинович отказался от участия в президентской гонке, чтобы сосредоточиться на победе в предстоящих парламентских выборах.

"Я обязательно возглавлю нашу партию в походе на выборах парламентских – и мы победим 200%, потому что только у нас есть план и возможности вывести страну из кризиса", – заявил тогда политик.