Рабінович закликав опозиційні сили приєднатися до його партії для протистояння влади

Фото: Вадим Рабинович (Віталій Носач / РБК-Україна)

З'їзд партії відбудеться 29 січня

Народний депутат і лідер Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович закликав усі опозиційні сили приєднатися до його політичної сили. Про це він заявив на брифінгу 22 січня, повідомляє РБК-Україна.

"Ми визначилися з датою надзвичайного з'їзду партії "Опозиційна платформа – За життя", де ми, як і обіцяли, висунемо Юрія Бойка в президенти. На з'їзді ми повинні виробити методи боротьби з нинішньою економічною катастрофою, з цією владою", – заявив парламентарій.

За його словами, з'їзд партії відбудеться 29 січня, і політична сила цілком і повністю підтримує кандидатуру Бойка.

"У нас є дата з'їзду. Спасибі за підтримку партії "Опозиційна платформа – За життя". Вважаю, що це тільки початок об'єднавчого процесу. Все більше організацій приєднуються до нас. Тільки разом ми можемо змінити режим, який довів країну до катастрофи", – заявив Бойко, який теж був присутній на брифінгу.

Також Рабінович закликав всіх, хто не згоден з діями нинішньої влади, об'єднуватися з "Опозиційною платформою – За життя".

"Приєднатися до нашої партії, адже тільки ми зможемо перемогти цю владу", – констатував парламентарій.

Нагадаємо, восени 2018 року партії "За життя" та "Опозиційний блок" заявили про об'єднання в єдину "Опозиційну платформу – За життя". Мета нового політичного утворення, за словами Рабіновича, встановлення миру в Україні і припинення економічної кризи в країні.

Як відомо, після об'єднання Рабінович відмовився від участі в президентській гонці, щоб зосередитися на перемогу в майбутніх парламентських виборах.

"Я обов'язково очолю нашу партію в поході на парламентських виборах – і ми переможемо 200%, тому що тільки у нас є план і можливості вивести країну з кризи", – заявив тоді політик.