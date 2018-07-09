Рабинович призвал непрофессиональных менеджеров поскорее уйти из власти

По мнению Рабиновича, нынешняя власть "идет на поводу" у международных кредиторов

Нынешняя власть идет на поводу у международных кредиторов и поднимает тарифы на газ, наживаясь на обнищании народа, потому чем быстрее закончится правление этих непрофессиональных и "вороватых менеджеров", тем лучше для Украины. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире на телеканале "112 Украина".

Он добавил, что Украина располагает достаточными запасами собственного газа для того, чтобы покрыть нужды населения и не заставлять людей львиную долю зарплаты отдавать за "коммуналку".

"В руководстве госкомпаний должны работать люди, которые прежде всего разбираются в хозяйственной деятельности. У нас же у власти находятся экономические глупцы и тупицы. В 2018 году на субсидии из бюджета страны было выделено 71 млрд гривен, а на сегодняшний день "Нафтогаз" израсходовал уже 58 млрд гривен. И это состоянием на июль! А как же следующие полгода? "Нафтогаз" полностью лишит людей субсидий – а себе руководство выпишет очередную премию? Чем быстрее закончится правление этих экономических тупиц и вороватых менеджеров, тем только лучше для Украины!", – убежден народный депутат.

Политик напомнил, что, несмотря на "бездарное управление", глава правления "Нафтогаз" Андрей Коболев покупает себе бронированный автомобиль и выписывает миллионные премии.

"Недавно Коболев выписал премии руководству госкомпании на 1,2 млрд гривен! Вдумайтесь! Разве "Нафтогаз" сделал что-то такое, за что глава компании может выписать себе такое вознаграждение? Сделали газ для людей доступнее? Нет! Они только подняли тарифы украинскому народу в четыре раза! Разве за такое можно награждать себя премиями?", - сказал Рабинович.

Парламентарий уверен, что западные партнеры Украины, когда лоббируют повышение цены на газ для населения, не учитывают ее соотношение с реальной покупательной способностью украинцев.

"У нас самый дорогой газ в Европе по отношению к зарплате. Гражданин ЕС на "коммуналку" тратит не более 5-10% от доходов, в то время как у нас человек может отдать целую зарплату. Премьер-министр Владимир Гройсман ранее обещал, что украинская семья не будет платить больше, чем 20% от дохода, но сейчас уже выдумывает формулу относительно повышения тарифов на газ для населения, по которой сможет угодить международным финансовым институтам", – заявил нардеп.

Лидер партии "За життя" напомнил, что в Украине добывается достаточное количество газа, и благодаря этому уже сейчас можно уменьшить тарифы для населения.

"Тарифы – это то, что убивает нас почти так же, как и война на Донбассе. Украинцы, как рабы Рима, работают за похлебку, лишь для того, чтобы обогреть себя и свою семью, оплатить другие платежки. Власть довела людей до того, что 75% украинцев в этом году отказали себе в отпуске! Я же всегда говорил, что добытого в Украине газа (за 2017 год это составляло 19,4 млрд кубов газа, – ред.) нам достаточно для покрытия нужд населения, а это значит, что мы можем за один день снизить тарифы. И мы это непременно сделаем, когда партия "За життя" победит на выборах", – резюмировал Рабинович.