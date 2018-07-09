Рабінович закликав непрофессіональних менеджерів швидше вийти з влади

На думку Рабіновича, нинішня влада "йде на поводу" у міжнародних кредиторів

Нинішня влада йде на поводу у міжнародних кредиторів і піднімає тарифи на газ, наживаючись на зубожінні народу, тому чим швидше закінчиться правління цих непрофесійних і "злодійкуватих менеджерів", тим краще для України. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна".

Він додав, що Україна має достатні запаси власного газу для того, щоб покрити потреби населення і не змушувати людей левову частку зарплати віддавати за "комуналку".

"В керівництві держкомпаній повинні працювати люди, які розбираються в господарській діяльності. У нас же при владі економічні дурні. В 2018 році на субсидії з бюджету країни було виділено 71 млрд гривень, а на сьогоднішній день "Нафтогаз" витратив вже 58 млрд гривень. І це станом на липень! А як же наступні півроку? "Нафтогаз" повністю позбавить людей субсидій – а собі керівництво випише чергову премію? Чим швидше закінчиться правління цих економічних тупиць і злодійкуватих менеджерів, тільки тим краще для України!", – переконаний народний депутат.

Політик нагадав, що, незважаючи на "бездарне управління", голова правління "Нафтогаз" Андрій Коболєв купує собі броньований автомобіль і виписує мільйонні премії.

"Нещодавно Коболєв виписав премії керівництву держкомпанії на 1,2 млрд гривень! Вдумайтеся! Хіба "Нафтогаз" зробив щось таке, за що глава компанії може виписати собі таку винагороду? Зробили газ для людей доступнішими? Ні! Вони тільки підняли тарифи українського народу в чотири рази! Хіба за таке можна нагороджувати себе преміями?", - сказав Рабінович.

Парламентарій впевнений, що західні партнери України, коли лобіюють підвищення ціни на газ для населення, не враховують її співвідношення з реальною купівельною спроможністю.

"У нас найдорожчий газ в Європі по відношенню до зарплати. Громадянин ЄС на "комуналку" витрачає не більше 5-10% від доходів, в той час як у нас людина може віддати цілу зарплату. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше обіцяв, що українська сім'я не буде платити більше, ніж 20% від доходу, але зараз вже вигадує формулу щодо підвищення тарифів на газ для населення, по якій зможе догодити міжнародним фінансовим інститутам", – заявив нардеп.

Лідер партії "За життя" нагадав, що в Україні видобувають достатню кількість газу, і завдяки цьому вже зараз можна зменшити тарифи для населення.

"Тарифи – це те, що вбиває нас майже так само, як і війна на Донбасі. Українці, як раби Риму, працюють за юшку, лише для того, щоб обігріти себе і свою сім'ю, сплатити інші платіжки. Влада довела людей до того, що 75% українців у цьому році відмовили собі у відпустці! Я ж завжди казав, що видобутого в Україні газу (за 2017 рік це становило 19,4 млрд кубів газу, – ред.) нам достатньо для покриття потреб населення, а це значить, що ми можемо за один день знизити тарифи. І ми це обов'язково зробимо, коли партія "За життя" переможе на виборах", – резюмував Рабінович.