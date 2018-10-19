Рабинович: принять предлагаемый Кабмином госбюджет значит окончательно "добить" страну

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович раскритиковал проект бюджета на 2019 год

Проект бюджета на 2019 год в очередной раз демонстрирует не только "наплевательское" отношение нынешней власти к простым людям, но и полную некомпетентность и непонимание правительством элементарных основ экономики и принципов ее работы. Об этом заявил народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

ПРИНЯТЬ ТАКОЙ ГОСБЮДЖЕТ – ОКОНЧАТЕЛЬНО ДОБИТЬ СТРАНУ!, или Как Кабмин планирует украсть пенсии и зарплаты украинцев в... Опубліковано Vadim Rabinovich Четвер, 18 жовтня 2018 р.

"Начну с первого – наплевательство на людей. Что предлагает Кабмин? Повысить социальные стандарты. Идея замечательная! Но что мы увидим в цифрах бюджета? Вроде как вырастет прожиточный минимум. Сейчас он составляет 1777 гривен. С июля 2019 года его повысят до 1936, а с декабря – "аж" до 2027 гривен! То есть на 250 грн за год! Вычитаем отсюда инфляцию, которая ожидается на уровне 10%. В конечном счете получается, что прожиточный минимум за 2019 год в лучшем случае вырастет на 4%! И это власть называет улучшением?", - заявил парламентарий.

По его мнению, в этом году инфляция сведет к минимуму повышение минимальной зарплаты, которое запланировано в проекте бюджета.

Как известно, что в 2019 году зарплаты планируется повысить с 3723 гривен до 4173, что составляет 38 грн в месяц.

"Кстати, Федерация профсоюзов Украины привела интересные данные: с учетом стоимости продуктовой корзины, инфляции и так далее, минимальная зарплата у нас должна составлять 7 тысяч гривен. А в бюджете заложено почти вполовину меньше. Какой из этого вывод? В текущей версии проект бюджета просто несовместим с жизнью простых украинцев!", – уверен политик.

Он также раскритиковал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о "реалистичности" бюджета-2019.

"Теперь вернемся к вопросу о непрофессионализме. Гройсман хвастался, что бюджет реалистичный, основан на макроэкономических показателях и прогнозах. Так у него в следующем году ВВП Украины будет расти на 3%, а инфляция будет на уровне 7,4. Я напомню, что нелюбимые мной МВФ и Всемирный банк только в этом году прогнозировали инфляцию на уровне 10%! Эксперты говорят, что в реальности она достигает 13%! Так о каких прогнозах и показателях говорил премьер? Каким образом вы сократите инфляцию до удобных вам 7%? И это при условии, что в 2019 году Украине светят миллиардные выплаты по долгам, которые вы на нас повесили! Это только краткий список глупостей и просчетов Кабмина, которые содержатся в проекте бюджета Украины на 2019 год. Принять такой госбюджет – окончательно добить страну!", – заключил Рабинович.