Рабінович: прийняти запропонований урядом держбюджету - остаточно "добити" країну

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розкритикував проект бюджету на 2019 рік

Проект бюджету на 2019 рік в черговий раз демонструє не тільки "недбале" ставлення нинішньої влади до простих людей, але і повну некомпетентність і нерозуміння урядом елементарних основ економіки і принципів її роботи. Про це заявив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ДЕРЖБЮДЖЕТ – ОСТАТОЧНО ДОБИТИ КРАЇНУ!, або Як Кабмін планує вкрасти пенсії і зарплати українців... Опубліковано Vadim Rabinovich Четвер, 18 жовтня 2018 р.

"Почну з першого – зневага до людей. Що пропонує Кабмін? Підвищити соціальні стандарти. Ідея чудова! Але що ми побачимо в цифрах бюджету? Ніби як зросте прожитковий мінімум. Зараз він становить 1777 гривень. З липня 2019 року його підвищать до 1936, а з грудня – "аж" до 2027 гривень! Тобто на 250 грн за рік! Віднімаємо звідси інфляцію, яка очікується на рівні 10%. У кінцевому рахунку виходить, що прожитковий мінімум за 2019 рік у кращому випадку зросте на 4%! І це влада називає поліпшенням?", - заявив парламентарій.

На його думку, в цьому році інфляція зведе до мінімуму підвищення мінімальної зарплати, яке заплановане в проекті бюджету.

Як відомо, в 2019 році зарплати планується підвищити з 3723 гривень до 4173, що становить 38 грн в місяць.

"До речі, Федерація профспілок України навела цікаві дані: з урахуванням вартості продуктового кошика, інфляції і так далі, мінімальна зарплата у нас повинна складати 7 тисяч гривень. А в бюджеті закладено майже вполовину менше. Який з цього висновок? У поточній версії проект бюджету просто несумісний з життям простих українців!", – впевнений політик.

Він також розкритикував заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про "реалістичність" бюджету-2019.

"Тепер повернемося до питання про непрофесіоналізм. Гройсман хвалився, що бюджет реалістичний, заснований на макроекономічних показниках і прогнозах. Так у нього в наступному році ВВП України зростатиме на 3%, а інфляція буде на рівні 7,4. Я нагадаю, що нелюбимі мною МВФ і Світовий банк тільки в цьому році прогнозували інфляцію на рівні 10%! Експерти кажуть, що в реальності вона досягає 13%! Так про яких прогнозах і показниках говорив прем'єр? Яким чином ви зменшите інфляцію до зручних вам 7%? І це за умови, що в 2019 році Україні світять мільярдні виплати за боргами, які ви на нас повісили! Це лише короткий список дурниць і прорахунків Кабміну, які містяться в проекті бюджету України на 2019 рік. Прийняти такий держбюджет – остаточно добити країну!", – сказав Рабінович.