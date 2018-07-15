Рабинович: премии руководству "Нафтогаза" должны были пойти на повышение пенсий

Рабинович уверен. что "коррумпированные чиновники у власти обрекли народ на нищету"

Премии, которые выписало себе руководство НАК "Нафтогаз Украины" за победу во второй части противостояния с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде, должны были пойти на повышение людям пенсий и зарплат. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Впервые за всю историю Украины чиновники не отправили детей на детское Евровидение, потому что "нет денег". Себе выписать премии на сумму в 40 млн долларов они могут, а десятую или сотую долю выделить на детское Евровидение – нет. Я обращаюсь к Коболеву (глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, – ред.) и его банде: если у вас есть хоть минимальная совесть, возьмите деньги из вашей премии и дайте детям на Евровидение. Если вы этого не сделаете, то вы – преступники номер один. Как можно вообще в воюющей бедной стране выписать себе премию, равную недоплаченным пенсиям людей? Как можно выписать себе премию на сумму, которую можно было бы выплатить шахтерам в качестве зарплат?", – выразил негодование политик.

Он не понимает, за что руководство "Нафтогаза" выписало себе премии, ведь, по его мнению, "они никак не улучшили жизнь страны, а их интересы в Стокгольмском арбитраже представляли нанятые юристы".

"И скажите мне, пожалуйста, что они сделали? Что сделал такого этот "Нафтогаз", разве они как-то улучшили жизнь украинцев? Обрекли нас на несчастье и выписали себе премии. Вдумайтесь, на чем зарабатывает "Нафтогаз". Они ведь ничего не делают. Они наш газ берут себе, перепродают по огромной цене, а на прибыль выплачивают себе премии", – возмутился парламентарий.

По его мнению, многие украинские чиновники часто забывают, что обеспечивают их налогоплательщики, то есть простые украинцы.

"У нас есть одна проблема в Украине. Люди забывают, что не государство выплачивает пенсии, а налогоплательщики, не государство платит зарплаты бюджетникам, а налогоплательщики. МВД, Минздрав, Минобороны – они не зарабатывают денег. Они тратят деньги налогоплательщиков. У Кабмина, Администрации президента, других государственных структур всех уровней своих денег нет, они тратят наши с вами деньги. Каждая копейка, которая тратится на этих оборотней, – это наши с вами деньги. А задача государства, единственная задача, – это собирать наши налоги и сделать прозрачным их распределение. Но они делают из себя прям небожителей, хотя на самом деле – это вороватые и тупые менеджеры. Наша вина, что мы таких наняли, а их вина, что они воры", – констатировал лидер партии "За життя".

Кроме того, он добавил, что коррумпированные чиновники у власти "обрекли народ на нищету, при этом сами вдвое увеличили торговлю со страной-агрессором".

"Я всегда руководствуюсь экономическими предпосылками. С кем у нас растет экспорт и импорт – это наш партнёр, с кем у нас нет экспорта, а только пошлины, – это не партнер. Российский экспорт в Украину составил 3,6 млрд с ростом в 30%, а импорт из России в Украину вырос на 26,3 %. При этом власть рассказывает нам, что мы "слезли с российской иглы". Они обрекли всех на нищету, чтобы торговать в два раза больше со страной, которую сами же определили, как агрессора. И это учитывая блокаду и санкции", – резюмировал Рабинович.