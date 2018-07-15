Рабінович: премії керівництву "Нафтогазу" повинні були піти на підвищення пенсій

Рабінович впевнений. що "корумповані чиновники при владі прирекли народ на злидні"

Премії, які виписало собі керівництво НАК "Нафтогаз України" за перемогу у другій частині протистояння з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражному суді, повинні були піти на підвищення людям пенсій і зарплат. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

"Вперше за всю історію України чиновники не відправили дітей на дитяче Євробачення, тому що "немає грошей". Собі виписати премії на суму в 40 млн доларів вони можуть, а десяту або соту частку виділити на дитяче Євробачення – немає. Я звертаюся до Коболєва (глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, – ред.) і його банді: якщо у вас є хоч мінімальна совість, візьміть гроші з вашої премії і дайте дітям на Євробачення. Якщо ви цього не зробите, то ви – злочинці номер один. Як можна взагалі в воюючою бідній країні виписати собі премію, рівну недоплаченим пенсіям людей? Як можна виписати собі премію на суму, яку можна було б виплатити шахтарям як зарплати?", – висловив обурення політик.

Він не розуміє, за що керівництво "Нафтогазу" виписало собі премії, адже, на його думку, "вони ніяк не поліпшили життя країни, а їх інтереси в Стокгольмському арбітражі представляли найняті юристи".

"І скажіть мені, будь ласка, що вони зробили? Що зробив такого цей "Нафтогаз", хіба вони покращили життя українців? Прирекли нас на нещастя і виписали собі премії. Вдумайтеся, на чому заробляє "Нафтогаз". Вони ж нічого не роблять. Вони наш газ беруть собі, перепродують за величезною ціною, а прибуток виплачують собі премії", – обурився парламентарій.

На його думку, багато українські чиновники часто забувають, що забезпечують їх платники податків, тобто прості українці.

"У нас є одна проблема в Україні. Люди забувають, що держава не виплачує пенсії, а платники податків, держава не платить зарплати бюджетникам, а платники податків. МВС, МОЗ, Міноборони – вони не заробляють грошей. Вони витрачають гроші платників податків. У Кабміну, Адміністрації президента, інших державних структур всіх рівнів своїх грошей немає, вони витрачають наші з вами гроші. Кожна копійка, яка витрачається на цих перевертнів, – це наші з вами гроші. А завдання держави, єдина задача, – це збирати наші податки і зробити прозорим їх розподіл. Але вони роблять з себе прям небожителів, хоча насправді – це злодійкуваті і тупі менеджери. Наша вина, що ми таких найняли, а їх вина, що вони злодії", – констатував лідер партії "За життя".

Крім того, він додав, що корумповані чиновники при владі "прирекли народ на злидні, при цьому самі вдвічі збільшили торгівлю з країною-агресором".

"Я завжди керуюся економічними передумовами. З ким у нас зростає експорт та імпорт – це наш партнер, з ким у нас немає експорту, а тільки мита, – це не партнер. Російський експорт до України склав 3,6 млрд із зростанням до 30%, а імпорт з Росії в Україну зріс на 26,3 %. При цьому влада розповідає нам, що ми "злізли з російської голки". Вони прирекли всіх на убогість, щоб торгувати в два рази більше з країною, яку самі ж визначили, як агресора. І це враховуючи блокаду і санкції", – резюмував Рабінович.