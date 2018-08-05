Рабинович предлагает развивать Украину по примеру Швейцарии

По мнению Рабиновича, приоритетом должны стать экономические свободы и новые технологии

Учитывая удачное географическое положение Украины, партия "За життя" предлагает строить нейтральную, независимую, внеблоковую страну по типу Швейцарии, с приоритетом экономических свобод и новых технологий. Об этом сказал народный депутат и лидер "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.

"Швейцария за счет географического положения и правильно выбранного курса стала самой процветающей страной в мире. У нас ситуация еще лучше, потому что Украина расположена между Востоком и Западом, у нас колоссальный транзитный потенциал, возможность хранить деньги и тех, и других. В конце концов, такой земли, как у нас, нигде в мире нет. У нас внутри страны огромное богатство, а мы бегаем по миру с протянутой рукой, приводим к себе иностранных проходимцев и пилим собственный лес", – заявил парламентарий.

По его словам, правильной политикой было бы использовать такое экономическое преимущество, "но, к сожалению, пока что этого не происходит".

"Более того, наша власть умудрилась сделать так, что знаменитый Шелковый путь обошел нашу страну. Наши псевдопатриоты обещали нам, что остановят "Северный поток–2" и, как результат, Германия уже начала строительство своей части магистрали. Мы упускаем все возможности. Власть сегодня теряет наше главное национальное достояние – газотранспортную систему, которая скоро никому не понадобится из-за альтернативных маршрутов поставки газа из России в Европу. Ее обслуживание сегодня обходится нам почти в 3 миллиарда долларов, а это значит, что государство обязано зарабатывать на ГТС никак не меньшую этой сумму, чтобы не нести убытки", – подчеркнул народный депутат.

Политик уверен, что "достойным ответом на действия нынешнего руководства Украины будет построение украинского государства на швейцарский манер – нейтральной, внеблоковой, банковской страны с высокой платежеспособностью граждан".

"Мы предлагаем строить страну по швейцарскому типу, потому что нам нужна нейтральная страна для прекращения войны, внеблоковая для того, чтобы мы не становились яблоком раздора на геополитической арене, и потому что у нас есть шансы стать банковской страной для хранения западных и восточных капиталов. Я засыпаю и вижу такую Украину, потому что я знаю, что нам для построения такой страны нужна малость – выгнать горлопанов, экономических тупиц и навести порядок", – резюмировал Рабинович.