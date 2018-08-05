Рабінович пропонує розвивати Україну за прикладом Швейцарії

На думку Рабіновича, пріоритетом повинні стати економічні свободи і нові технології

Враховуючи вдале географічне положення України, партія "За життя" пропонує будувати нейтральну, незалежну, позаблокову країну за типом Швейцарії, з пріоритетом економічних свобод і нових технологій. Про це сказав народний депутат і лідер "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі телеканалу NewsOne.

"Швейцарія за рахунок географічного положення і правильно обраного курсу стала найбільш процвітаючою країною в світі. У нас ситуація ще краща, тому що Україна розташована між Сходом і Заходом, у нас колосальний транзитний потенціал, можливість зберігати гроші і тих, і інших. Зрештою, такої землі, як у нас, ніде в світі немає. У нас всередині країни величезне багатство, а ми бігаємо по світу з простягнутою рукою, приводимо до себе іноземних пройдисвітів і пиляємо власний ліс", – заявив парламентарій.

За його словами, правильною політикою було б використовувати таку економічну перевагу, "але, на жаль, поки що цього не відбувається".

"Більше того, наша влада примудрилася зробити так, що знаменитий Шовковий шлях обійшов нашу країну. Наші псевдопатріоти обіцяли нам, що зупинять "Північний потік–2" і, як результат, Німеччина вже почала будівництво своєї частини магістралі. Ми втрачаємо всі можливості. Влада сьогодні втрачає наше головне національне надбання – газотранспортну систему, яка скоро нікому не знадобиться через альтернативні маршрути постачання газу з Росії в Європу. Обслуговування сьогодні нам обходиться майже у 3 мільярди доларів, а це значить, що держава зобов'язана заробляти на ГТС ніяк не меншу цю суму, щоб не мати збитків", – підкреслив народний депутат.

Політик упевнений, що "гідною відповіддю на дії нинішнього керівництва України буде побудова української держави на швейцарський манер – нейтральної, позаблокової, банківської країни з високою платоспроможністю громадян".

"Ми пропонуємо будувати країну по швейцарському типу, тому що нам потрібна нейтральна країна для припинення війни, позаблокова для того, щоб ми не ставали яблуком розбрату на геополітичній арені, і тому що у нас є шанси стати банківської країною для зберігання західних і східних капіталів. Я засинаю і бачу таку Україну, тому що я знаю, що нам для побудови такої країни потрібна дрібниця – вигнати горлопанів, економічних тупиць і навести порядок", – резюмував Рабінович.