Рабинович предлагает освободить пенсионеров от платы за коммунальные услуги

Рабинович уверен, что тарифы нужно привести в соответствие с платежеспособностью граждан

Тарифы в Украине необходимо привести в соответствие с платежеспособностью граждан, а пенсионеров вообще следует освободить от платы за коммунальные услуги. Такое мнение высказал народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Сейчас доля коммунальных услуг в доходах украинцев составляет более 30% и в несколько раз превышает аналогичный показатель в Германии или Израиле. Тарифы, которые сегодня устанавливает правительство, не соответствуют доходам наших граждан. Необходимо это изменить! А пенсионеров вообще следует освободить от платы за коммунальные услуги, и подобный законопроект подан мною в Раду", – отметил политик.

Он убежден, что, учитывая объемы добычи природного газа в Украине, "мы можем позволить себе снижение тарифов, а также отмену оплаты для людей пенсионного возраста, как это сделано в соседних странах".

"Не почитаемый у нас президент Беларуси Александр Лукашенко уже отменил оплату коммунальных услуг для пожилых людей, в РФ тоже после достижения человеком 70-летнего возраста оплата коммунальных услуг производиться не будет. А чем мы хуже? Мы с вами добываем 20,4 млрд кубов газа. По Конституции это наш национальный газ. Все мы вместе, сколько бы нас ни было, включая бюджетные организации, потребляем лишь 15,4 млрд куб. м по себестоимости 2,5 тыс. грн за 1 куб. м", – заявил он.

Экс-министр экономики Украины, член партии "За життя" Виктор Суслов уверен, что, направив газ собственной добычи на нужды населения, можно снизить тарифы в 2-3 раза.

"Если этот газ собственной добычи направить на нужды населения, то, конечно, цена может быть снижена в 2-3 раза, и при этом добыча газа останется рентабельной. Автоматически со снижением тарифов на газ снизятся и тарифы на тепло и горячее водоснабжение. А с пенсионеров вообще можно снять оплату коммуналки и гасить ее за счет субсидий госбюджета", – убежден Суслов.