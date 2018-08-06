Рабінович пропонує звільнити пенсіонерів від плати за комунальні послуги

Рабінович впевнений, що тарифи треба привести у відповідність з платоспроможністю громадян

Тарифи в Україні необхідно привести у відповідність з платоспроможністю громадян, а пенсіонерів взагалі слід звільнити від плати за комунальні послуги. Таку думку висловив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Зараз частка комунальних послуг у доходах українців становить більше 30% і в кілька разів перевищує аналогічний показник у Німеччині чи Ізраїлі. Тарифи, які сьогодні встановлює уряд, не відповідають доходам наших громадян. Необхідно це змінити! А пенсіонерів взагалі слід звільнити від плати за комунальні послуги, і подібний законопроект поданий мною в Раду", – зазначив політик.

Він переконаний, що, враховуючи обсяги видобутку природного газу в Україні, "ми можемо дозволити собі зниження тарифів, а також скасування оплати для людей пенсійного віку, як це зроблено в сусідніх країнах".

"Не шанований у нас президент Білорусі Олександр Лукашенко вже скасував оплату комунальних послуг для літніх людей, в РФ теж після досягнення людиною 70-річного віку оплата комунальних послуг проводитися не буде. А чим ми гірші? Ми з вами видобуваємо 20,4 млрд кубів газу. За Конституцією це наш національний газ. Всі ми разом, скільки б нас не було, включаючи бюджетні організації, споживаємо лише 15,4 млрд куб. м за собівартістю 2,5 тис. грн за 1 куб. м", – заявив він.

Екс-міністр економіки України, член партії "За життя" Віктор Суслов упевнений, що, спрямувавши газ власного видобутку на потреби населення, можна знизити тарифи в 2-3 рази.

"Якщо цей газ власного видобутку направити на потреби населення, то, звичайно, ціна може бути знижена в 2-3 рази, і при цьому видобуток газу залишиться рентабельним. Автоматично зі зниженням тарифів на газ знизяться і тарифи на тепло та гаряче водопостачання. А за пенсіонерів взагалі можна зняти оплату комуналки і гасити її за рахунок субсидій держбюджету", – переконаний Суслов.