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Рабинович о повышении зарплат чиновникам: в бедной стране - это несправедливо

Новости » Политика     15.01.2020 - 11:32
Рабинович о повышении зарплат чиновникам: в бедной стране - это несправедливо
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Политик добавил, что его политическая сила откажется от повышенных зарплат

Зарплата гражданина США, который руководит "Укрпочтой", в два раза выше зарплаты президента США, что крайне несправедливо. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в кулуарах парламента информацию, комментируя ситацию о массовом повышении зарплат чиновникам высшего звена, а также парламентариям.

Политика возмущают действия нынешней власти, которая, по его мнению, даже "превзошла" своих предшественников.

"Страну продают, людей – в рабство и на органы, а себе – премии и миллионные зарплаты!", – возмутился Вадим Рабинович, и предложил украинцам "не волноваться за маму Коболева – скоро переведут еще десятки миллионов премий, которые они снова сами себе понавыписывали".

В свою очередь, фракция "Оппозиционная платформа – За життя" приняла единогласное решение "категорически отвергнуть предложение власти о повышении зарплат народным депутатам до 100 тысяч гривен".

"В бедной, нищей стране это несправедливо, нечестно и омерзительно! Сегодня, когда у людей нет денег, когда нагло грабят страну, повышать себе зарплату – это омерзительно. Поэтому "Оппозиционная платформа – За життя" приняла единогласное решение и обратится к другим фракциям с требованием отменить решение о повышении зарплат", – добавил Рабинович.

"В любом случае наша политическая сила откажется от повышенных зарплат в пользу детей. А если кто-то считает, что 50 тысяч ему мало, то пусть идет работать грузчиком. Чего ж они тогда прутся сюда? Когда ж они нажрутся и начнут думать о людях?", – возмутился сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя".

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Новости Украины РабиновичзарплатаОппозиционная платформа За життя
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