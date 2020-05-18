Рабинович потребовал ограничить зарплаты чиновникам и и списать долги по ЖКХ для граждан

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

По словам Рабиновича, ограничение размера зарплат госчиновникам позволит сэкономить колоссальное количество денег

Первоочередные задачи, которые должна сделать власть - ограничить зарплату сотрудникам государственных компаний, отменить штрафы и пеню за просроченные платежи по услугам ЖКХ, а также списать долги по коммуналке. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, выступая на заседании согласительного совета депутатских групп и фракций Верховной Рады Украины, передает РБК-Украина.

"Я еще раз внимательно пересмотрел повестку дня, и еще раз по-людски призываю вас, коллеги, включить в него несколько законопроектов, которые касаются непосредственно жизни людей. Мы подали ряд таких проектов законов", - заявил Рабинович.

По его словам, принятие законопроекта №2795 "Об ограничении выплат зарплат всем чиновникам госкомпаний в размере не более 10 минимальных зарплат" позволило бы сэкономить колоссальное количество денег, которые, в свою очередь, можно направить на нужды, в первую очередь.

Второй законопроект, который фракция "Оппозиционной платформы - За життя" предлагает принять как неотложный, это законопроект №2087 "Об отмене пени и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ", а также по сохранению льгот и субсидий на постоянной основе. И третий проект закона №3323 "О списании задолженности населению за услуги ЖКХ".

"Все мы прекрасно знаем, что сегодня украинский народ доведен до полного обнищания. И мы - парламент - просто обязаны на это реагировать. В противном случае наше бездействие плохо закончится как для Украины, так и для нас", добавил Рабинович.

Напомним, ранее сообщалось, что В Европейском союзе выделили Украине помощь для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, Словакия передала защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.

Автор: Александра Диденко